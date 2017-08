¿encontraste un error? avísanos

’Clima de violencia’ podría provocar suspensión del Superclásico por parte de Intendencia



Publicado por Pablo Velozo

Un ‘clima de violencia’ que preocupa. Los diferentes hechos protagonizados por barristas en la antesala del Superclásico, podrían provocar la suspensión del tradicional partido.

Según señalaron diversas fuentes al programa BioBioDeportes de Radio Bío Bío, la Intendencia Metropolitana estaría barajando la alternativa de impedir el cotejo pactado para el próximo domingo al mediodía. Todo esto, más allá de que el jefe de Seguridad expresara que “si se cumplen las medidas no hay razón para que no se juegue”, y que el propio Claudio Orrego prefiriera no hablar del tema públicamente.

Y es que el ataque de un grupo de ‘hinchas’ del ‘Cacique’ al CDA fue la gota que rebasó el vaso, y encendió las ‘alarmas’ en la entidad gubernamental.

A lo anterior hay que sumar que los encargados del tema en la Intendencia notaron excesiva beligerancia de ‘Los de Abajo’ en el compromiso de los ‘azules’ ante Huachipato el pasado domingo. Desmedidos cánticos dedicados al rival llamando a la violencia que no pasaron desapercibidos.

Por lo mismo, la Intendencia habría preferido negar la autorización del ‘banderazo’ al hotel que pretendía efectuar la Garra Blanca el próximo sábado con la idea de alentar a los ‘albos’.

Pero no solo eso. Además no hubo permiso para que los fanáticos de la ‘U’ se reunieran un día antes del pleito en el estadio Nacional.

De esta manera, las hinchadas solo podrán realizar sus concentraciones si son solicitadas por los clubes -con la responsabilidad que eso conlleva-, y si éstas se efectúan el día jueves y viernes. Las autoridades ya empezaron a tomar cartas en el asunto y la suspensión del evento podría ser el próximo paso si es que el ambiente continúa enrarecido.

