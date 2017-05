¿encontraste un error? avísanos

Droguett aclaró sus dichos sobre posible incentivo de la ’U’: "Lo dije como una talla"



Publicado por Pablo Velozo

Se vio obligado a aclarar sus dichos. El futbolista y volante de Deportes Antofagasta, Hugo Droguett, conversó con Bío Bío Deportes para desmentir su interés en percibir alguna incentivo desde la ‘U’ para derrotar el fin de semana a Colo Colo.

“No nos caería mal un incentivo de la ‘U’, si es por ganar. Si yo estuviese en esa vereda, sería la idea de incentivar”, fue la frase que dijo el jugador a El Mercurio, generando una gran polémica. Eso sí, Droguett recalcó que sus dichos “los dije en tono de talla”.

“Casi me morí hoy día con la noticia. La entrevista nunca fue en ese contexto, en ningún momento… Seguramente al final le dije en tono de talla eso, y él lo agarró de otra manera”, puntualizó el exUniversidad de Chile.

En la misma línea, Droguett reclamó que “ponen en portada como que yo, Hugo Droguett, pido incentivo a la ‘U’ y no se ve bien, eso no está permitido. Ahora yo me puede llevar hasta un castigo por esa portada y nunca fue con esa intención”.

“Cómo voy a decir eso en serio si sé que eso está penalizado. La otra vez yo pedí el cambio cuando decían que el partido con San Luis estaba arreglado. Yo no necesito más incentivo que entrenar, jugar e intentar hacerlo bien”, añadió.

Finalmente, Hugo Droguett espefició que ir al Monumental ya es un incentivo para poder futbolista: “¿Qué mejor que eso? En el estadio no va a caber un alfiler y poder ganar sería lindo… Es un partido para disfrutarlo”.

