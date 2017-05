¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Hugo Droguett y crucial duelo con Colo Colo: "No nos caería mal un incentivo de la U"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Pablo Velozo

Hugo Droguett, capitán de Deportes Antofagasta, no ve con malos ojos la posibilidad de recibir un incentivo por parte de Universidad de Chile para que Colo Colo no sume de a tres este fin de semana, en duelo por la penúltima fecha del Torneo de Clausura.

El ‘Cacique’ y los azules están en plena disputa por el título del campeonato, con sólo seis puntos por jugar. El elenco de Pablo Guede es líder con 25 unidades, mientras que el cuadro colegial es segundo con 24.

Por esta razón, el experimentado mediocampista de los ‘Pumas’ fue consultado por un tema polémico, el de los incentivos en el fútbol. “Siempre se habla de eso, pero nunca he estado en medio el tema. No sé si existirá, aunque si es por ganar nadie diría que no. Pero tampoco sé si podría pasar”, expresó a El Mercurio.

“No sé si la ‘U’ está pensando en eso, porque jugarán su partido y estarán preocupados de ellos y esperando que Colo Colo se caiga. No sé si en la mente de ellos estará incentivarnos. Habría que preguntarles a ellos. Pero no nos caería mal un incentivo de la ‘U’, si es por ganar. Si yo estuviese en esa vereda, sería la idea de incentivar”, agregó.

El jugador que defendió la casaquilla azul en 2005 y 2006 afirmó además que no saldrán a especular ante los albos en Pedrero y que buscarán reeditar el rendimiento exhibido en la victoria por 4-2 sobre Deportes Iquique, en Cavancha.

“No vamos a ser la piñata de la fiesta. Colo Colo va a tener la fiesta armada y no queremos ser parte de ella. Además, muchos de nosotros terminamos contrato, todo el mundo verá ese partido, y la idea es terminar bien la temporada”, expresó.

“Igual, la primera opción la tiene Colo Colo. Sería lindo aguarles la fiesta porque seguro que en el Monumental no cabrá ni un alfiler”, sentenció el volante de 34 años.

Tendencias Ahora