¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Cavalieri furioso con ’espionaje’ colocolino: "Es como si entraras a una casa a robar"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Juan Carlos Pérez

El entrenador de Palestino, Germán Cavalieri, no escondió su molestia por el espionaje que habría realizado el cuerpo técnico de Colo Colo a los trabajos del cuadro de colonia en la previa al duelo de este domingo en el Estadio Monumental.

Lee también | “Falta de ética”: Palestino acusa ‘espionaje’ por parte del cuerpo técnico de Colo Colo

Consultado al respecto, el otrora ayudante de Pablo Guede en el cuadro ‘árabe’ declaró a CDF que el hecho ocurrió a mitad de semana y ello le incomodó bastante.

“Se puso una cámara detrás de uno de los arcos y el jueves les mostraron ese video, gente del cuerpo técnico albo a los jugadores. De tres lados distintos nos llega la información de que tenían el entrenamiento y que estaban todas las indicaciones que uno da. Lógicamente eso molestó”, indicó el DT.

“Poner una camara a otro club me parece que tiene que ver con algo de mal gusto. No tanto de sacar una ventaja, sino de falta de profesionalismo y de etica”, complementó Cavalieri.

Continuando con sus reparos a lo realizado por Guede y compañía, el estratega argentino indicó que Colo Colo no necesita de este tipo de actitudes como para hacer un gran partido contra Palestino.

“Más si analizamos la diferencia de los dos equipos en la tabla. Si habrá sanciones o no es muy difícil comprobarlo porque la única prueba está en una computadora sola y es la que mostró el video“.

“No me gusta todo este circo y la parte mediática para enfrentar un partrido. Lógicamente que esto lo hacemos por que nos molestó y no lo merecemos como club, ni yo como entrenador o los jugadores”, añadió.

Por último, consultado por si está sorprendido por la actitud de Guede, Cavalieri expresó que “más que me sorprende, me entristece. Es cierto que lo de los espías existen, pero esto tiene más gravedad porque meten una cámara. Es como si entraras a una casa a robar, lo veo así. Jamás lo hizo (Pablo) cuando yo era su ayudante, pero poner una cámara es dar un paso más que no corresponde”.

Tendencias Ahora