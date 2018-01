La dura ’indirecta’ de Elneny contra Alexis : "Ahora hay jugadores luchando cada minuto"

¿encontraste un error? avísanos

Tras eliminar al Chelsea y avanzar a la final de la Copa de La Liga, en el vestuario del Arsenal la felicidad es total. Y no lo esconden.

El propio Mohamed Elneny, uno de los volantes de la institución, se encargó de expresar el ‘sentir’ del plantel en Redes Sociales.

“Ahora hay jugadores luchando cada minuto por el escudo y los hinchas”, escribió el egipcio en su cuenta oficial de Twitter, adjuntando una imagen del festejo de uno de los tantos ante los ‘blues’.

Ahora, la publicación también ha sido considerada en suelo inglés como una potente ‘indirecta’ contra Alexis Sánchez, a quién el mismo Arsene Wenger acusó de ‘desestabilizar’ el camarín en los últimos meses.

Recordemos que, además, en diferentes medios del Mundo se ha destacado que el chileno no fue ‘despedido’ en las redes por sus excompañeros, una situación que probaría el ‘quiebre’ que existía por la presencia del tocopillano.

Por otro lado, el propio Arsenal también fue ‘frío’ a la hora del adiós del chileno: “Alexis anotó 80 goles en 166 apariciones durante su tiempo con nosotros. Fue parte de dos planteles ganadores de la FA Cup (2015 y 2017), anotando en ambas finales. Agradecemos a Alexis por su contribución al club”.

‏

Now there are players fighting every minute for the logo and the fans 🙌🏽💪🏽 #WeAreTheArsenal

Wembley time 😍♥️♥️ pic.twitter.com/reiS70hMRd

— Mohamed ELNeny (@ElNennyM) 25 de enero de 2018