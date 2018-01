Polémica por mensaje de Mustafi en que se despidió de Walcott y Coquelin y no de Sánchez

¿encontraste un error? avísanos

Alexis Sánchez se marchó del Arsenal y dejó una huella imborrable en el club. Marcó 80 goles en 166 partidos y además dio 42 asistencias. Números que seguramente lo elevarán como una de las grandes figuras que han pasado por los últimos años en la tienda londinense.

Su despedida de la escuadra cañonera no fue como quizás al propio Sánchez le hubiese gustado. Tres títulos de Community Shield y dos de FA Cup y el Arsenal apenas le dedicó un párrafo en la jornada de ayer.

“Como parte de la transferencia, Alexis se unió al Manchester United. Alexis anotó 80 goles en 166 apariciones en el tiempo en que estuvo con nosotros. Formó parte de las dos escuadras que ganó la Emirates FA Cup (2015 y 2017), anotando en ambas finales. Agradecemos a Alexis su contribución al club”, fue el texto que escribieron para el tocopillano, en medio de la nota de la bienvenida de Henrikh Mkhitaryan.

El desaire, por decirlo de alguna manera, se notó también en la nula reacción de sus excompañeros. Los jugadores ‘gunners’ se hicieron los desentendidos y no se despidieron del chileno por las redes sociales.

Hubo un jugador que sí utilizó sus redes sociales para desearle lo mejor a los que partían… pero sin mencionar a Alexis. Shkodran Mustafi, defensor alemán del Arsenal, despidió a Theo Walcott y Francis Coquelin, quienes se transformaron en los nuevos refuerzos del Everton y Valencia, respectivamente.

“Dos grandes personajes y profesionales nos han dejado. Le deseo los mejores Theo y Francis”, escribió el campeón del mundo en su cuenta de Twitter.

En las redes sociales no pasó inadvertido la ausencia de Sánchez en el mensaje de Mustafi y para muchos fue una muestra de que las relaciones de ‘AS7’ con sus excompañeros no terminaron en buenos términos.

Cabe decir, eso sí, que Mustafi se habría despedido de Sánchez pero a través de su ‘historia’ de Instagram, según una captura sacada por los usuarios.

🔙🔛🔝 Two great characters and professionals have left us. I wish you all the best Theo @Everton and Francis @valenciacf – say hello to them for me 😉. Thanks for being part of my journey, I'm sure our paths will cross again. All the best guys, you deserve it. pic.twitter.com/Jel6srQIsI

Do y'all agree now that the Arsenal players really didn't like Sanchez, I mean no single farewell message whatsoever.

Except Mustafi's insta story which he said only two words… they really wanted him gone. pic.twitter.com/gEw1rmDzP4

— Gooner_esque (@winfieldlloyd) January 22, 2018