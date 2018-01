Lo quieren olvidar rápido: Arsenal presenta a Mkhitaryan como el reemplazante de Sánchez

¿encontraste un error? avísanos

Luego de que el Manchester United presentara oficialmente a Alexis Sánchez, en el Arsenal no perdieron tiempo y momentos después ya anunciaban al remplazo del jugador chileno.

A través de su cuenta oficial de Twitter los gunners confirmaron la llegada del armenio Henrikh Mkhitaryan, quien arriba a Londres como parte del pago de Sánchez y con la difícil misión de hacer olvidar al chileno rápidamente.

El jugador armenio ya está a disposición del técnico Arsene Wenger y se transforma en el primer refuerzo del club aunque no el último, ya que el Arsenal estaría buscando la contratacion de otra estrella para volver a disputar los primeros lugares, el elegido sería el delantero del Borussia Dortmund, Pierre Emerick Aubameyang.

Tras su llegada a Londres, el hábil mediocampista señaló en la página web del club que: “Estoy muy feliz de estar aquí. Es un sueño hecho realidad porque siempre había soñado con jugar en el Arsenal. Ahora estoy aquí y daré lo mejor de mí por este club para hacer historia”.

Love that, @HenrikhMkh – we're delighted to have you here 🔴 pic.twitter.com/PDABMfhsNx

— Arsenal FC (@Arsenal) January 22, 2018