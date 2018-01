¿encontraste un error? avísanos

Pierre-Emerick Aubameyang: el reemplazante ideal de Alexis que pretendería fichar Arsenal



Publicado por Marcelo Canario

La Premier League garantiza espectáculo dentro y fuera de la cancha. Así ha quedado demostrado luego de la novela que ha significado el traspaso de Alexis Sánchez, que estaría muy cerca de aterrizar en Manchester United.

Sin embargo, en Inglaterra especulan con que el Chelsea de Antonio Conte estaría observando de reojo el transcurso de las negociaciones, para entrometerse y tratar de fichar al tocopillano.

Así lo ha detalla el Daily Mail, donde especulan por una conversación que tuvo el entrenador con el chileno durante el entretiempo de las semifinales de la Copa de la Liga entre los cuadros londinenses.

El italiano, quien confesó haber estado interesado por el delantero cuando dirigía a la Juventus, salió hoy al paso de los rumores sobre el interés del Chelsea por el ‘Niño Maravilla’, manifestando escuetamente “No lo sé” y “no lo creo”, para luego sentenciar que “no quiero dar mi opinión acerca del mercado de fichajes”.

A pesar del repentino interés del equipo ‘blue’, que no tendría problemas en hacerse con la ficha del chileno gracias a su millonario dueño, Roman Abramovich, todo parece indicar que Sánchez terminará vistiendo la camiseta de los “diablos rojos”, en una operación cercana a las 30 millones de libras que incluiría al armenio Henrikh Mkhitaryan, aunque esté último tendría la ultima palabra y -hasta ahora- no estaría convencido de dejar Old Trafford.

Con los rumores circulando a la orden del día, en Arsenal ya buscan el reemplazante de Alexis y el elegido sería Pierre Emerick Aubameyang, delantero del Borussia Dortmund, que actualmente se encuentra en rebeldía frente a su club y ha solicitado en reiteradas ocasiones que lo dejen fichar en otro equipo durante el mercado.

El Daily Mail asegura que los ‘Gunners’ tendrían lista una oferta de 53 millones de libras por el hábil delantero gabonés. En caso de no prosperar, el Arsenal ya tendría pensado un ‘plan b’ y le ofrecería al Bordeaux de Francia, 44 millones de libras por el pase del delantero brasileño, Malcom.

