Tienda oficial del Arsenal comienza a retirar las camisetas de Alexis Sánchez

En Londres ya están resignados y comienzan a despedirse de Alexis Sánchez, quien en las próximas horas será oficializado como el nuevo refuerzo del Manchester United.

En la tienda oficial del club comenzaron a retirar las camisetas del tocopillano, como una clara señal de que el nacional no seguirá en el elenco ‘gunner’.

Por otro lado, en Manchester, los hinchas de los ‘diablos rojos’ le dieron la bienvenida al seleccionado nacional, con bufandas con su imagen las cuales mostraron en Old Trafford.

De esta forma se comienza a cerrar la gran teleserie en el mercado europeo con el chileno como gran protagonista.

As camisas do Alexis Sánchez foram removidas da loja oficial do Arsenal. [@jamesbenge] pic.twitter.com/b5MMnYQarO

— Curiosidades PL (@Curiosidades_PL) January 20, 2018