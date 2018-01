Bufandas de Alexis Sánchez se toman Old Trafford ante el inminente traspaso a Manchester

¿encontraste un error? avísanos

La locura en Manchester por Alexis Sánchez está desatada. Los fanáticos rojos están ansiosos por la llegada del chileno al cuadro de José Mourinho. Primero fueron las camisetas con el número 7 en la espalda que salieron a la luz en distintas tiendas Adidas y ahora fue el turno de las tradicionales bufandas que usan en el país británico.

Las últimas horas de la noche fueron decisivas para el traspaso del chileno, quien abandonó el hotel donde se concentraba el plantel del Arsenal para sellar definitivamente su paso al United.

El tocopillano estaba considerado dentro de la nómina de jugadores que iba a disputar el partido de hoy frente a Crystal Palace pero finalmente quedó excluido para realizarse los exámenes médicos en la escuadra de los Diablos Rojos.

A pesar de que el United jugará de visitante frente al Burnley, algunos comerciantes ya empiezan a frotarse las manos con la llegada de la nueva estrella. En la actual jornada se vió en las afueras de Old Trafford, que será la nueva casa del niño maravilla, bufandas con su rostro y los colores del Manchester.

De esta forma se comienza a cerrar la gran teleserie en el mercado europeo con el chileno como gran protagonista.

Sanchez scarfs on sale at Old Trafford 👀 #mufc pic.twitter.com/uhZZoLEy8v

— Full Time DEVILS (@FullTimeDEVILS) January 20, 2018