Arsene Wenger sobre paso de Sánchez a Manchester United: "Es probable que suceda"



Publicado por José Luis Rivera

El entrenador de Arsenal, Arsene Wenger, reconoció que un acuerdo que permita que Alexis Sánchez parta a Manchester United es “probable”.

En conferencia de prensa, Wenger indicó que “he trabajado en transferencias durante 30 años y es probable que suceda”, aunque a posterior hizo un llamado a esperar la resolución oficial, ya que “en cualquier momento, en cualquier momento, las cosas pueden romperse. Así es el mercado y mientras no haya terminado, debes aceptar que tampoco puede suceder. Este tipo de cosas nunca están garantizadas“.

El DT también fue consultado sobre si fue un error no haber vendido el pase de Sánchez a comienzos de temporada, cuando tenía una oferta superior de Manchester City, la que rechazó por no poder concretar la llegada de Thomas Lemar como su reemplazo.

“El problema fue exactamente igual a lo que es hoy. Sólo acepto dejarlo ir si alguien más viene a buscarlo y no fue posible en el verano (europeo). Lo habría hecho, pero no fue posible ya que ocurrió muy tarde en el último día del mercado de transferencias y es por eso que no sucedió” comentó.

El francés también fue tajante para aclarar que, de no haber acuerdo pronto, el chileno “jugará el sábado” en el partido de Arsenal ante Crystal Palace por Premier League. Todo, en medio de rumores que apuntan a que otros integrantes del plantel desean que Alexis no esté en ese encuentro, como expuso un medio inglés.

Por último, Wenger aceptó que Henrikh Mkhitaryan, jugador de Manchester United, podría ser parte del acuerdo y llegar a Arsenal. “Sí, por supuesto. Si es una posibilidad, es porque me gusta el jugador” expresó, aclarando que “su salario no sería un problema” para lograr concretar el trato.

Se espera que en las próximas horas se haga oficial la llegada de Alexis Sánchez a Manchester United, poniendo fin a tres temporadas y media en Arsenal.

