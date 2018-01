¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Mourinho destruye a Conte: "Si hay algo que nunca haré será arreglar partidos"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Raúl Galdames

Ayer Antonio Conte, dijo José Mourinho sufre ‘demencia senil’, después de que el portugués asegurara que no tiene que comportarse como un “payaso” durante los partidos del Manchester United.

Lee también: Conte ‘arremete’ contra Mourinho (otra vez): acusó demencia senil del DT portugués

Pero la respuesta del portugués no se hizo esperar. Mourinho le contestó al entrenador italiano y obviamente lo hizo en su estilo, lejos de evitar la polémica con el entrenador del Chelsea, encendió aún más los ánimos.

Para sorpresa de todos, el técnico del United se mostró conciliador y culpó a la prensa inglesa diciendo “no le culpo. Creo que la prensa debe pedirle perdón a él y a mí. La pregunta que le llega a él es completamente errónea y debido a eso tiene una reacción fuera de control” y luego agregó que “yo fui preguntado por mi pasión y estuve hablando de mí mismo. Luego, la pregunta que se le ha hecho a él es como si yo me hubiera referido a él. No culpo a Conte de ninguna manera, pero entiendo su reacción”.

Pero fue ahí cuando ‘Mou’ atacó. Cuando el técnico terminaba de hablar sorprendió a todos diciendo que “no necesito que el entrenador del Chelsea diga que cometí errores en el pasado y que los cometeré en el futuro. Sé que celebré goles corriendo, tirándome de rodillas, saltando con los fans… Lo sé. Lo que quería decir es que ahora me controlo más, pero eso no significa que mi pasión no sea la misma”.

Y finalizó con un broche de oro diciendo que “lo que puedo decir es que a mi nunca me sancionarán por arreglar de partidos”.

Tendencias Ahora