El 2017 goleador de Alexis Sánchez, el héroe sin capa del Arsenal



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

El 2017 no ha sido el año redondo que Alexis Sánchez esperaba, de eso estamos seguros. Y es que más que brillar por sus actuaciones en el fútbol inglés, el ‘Niño Maravilla’ lo ha hecho por la telenovela que se armó en torno a si se iba o no del conjunto de los ‘gunners’.

Hoy, la miniserie aún no se aclara. No obstante, no podemos dejar de destacar aquellas jugadas y goles que tuvieron al tocopillano en lo alto de la órbita mundial.

3 de enero: Arsenal vs Bournemouth

Así partía el tocopillano su año: con una bomba. El pitazo inicial decretaba rápidamente la derrota para los londinenses, no obstante, Sánchez continuaba intentando levantar a su equipo.

Y es que pese a que Frase aprovechó una desatención del meta inglés para marcar el 3-0, Alexis no se rindió y por fin apareció. Una pelota llegó a sus pies y con una increíble “palomita” hizo delirar a los hinchas que mandaron literalmente el estadio abajo.

17 de abril: Arsenal vs Middlesbrough

El Riverside Stadium fue testigo de la magia de Alexis. Y es que en un periodo en que todas las voces lo criticaban por su rendimiento dentro del campo de juego, el ‘Niño Maravilla’ apareció para responderle con creces.

Un tiro libre al minuto 42 sirvió para que Sánchez dejara sin opciones al portero Brad Guzan, quien solo miró como el balón ingresó a su pórtico y rompiera la paridad en un duelo que finalmente pasó sin penas ni glorias.

10 de mayo: Arsenal vs Southampton

Latigazo rasante. Así titularon el “pepazo” que el ‘Maravilla’ aportó en la fecha 26 de la Premier League. Y es que el delantero se matriculó con un golazo en este cotejo, luego de que recibiera una asistencia de Mesut Özil, girara con el balón, se sacara a dos defensas y batiera la resistencia del meta Soares.

14 de septiembre: Arsenal vs Colonia

Para enmarcar. Solo así puede ser definido el golazo que convirtió el chileno. El ‘7’ encontró la confianza pérdida y sacó a relucir todos sus dotes.

Fue así como luego de capturar un balón por la izquierda que arremetió con en campo contrario, se pasó a dos rivales y en un abrir y cerrar de ojos sacó un derechazo que dejó totalmente derrotado al golero Timo Horn.

25 de septiembre: Arsenal vs West Bromwich

Cabe comenzar señalando que si bien aquí Sánchez no anotó, su buena actuación en este encuentro es digna de cualquier ranking.

El tocopillano entró en la segunda parte del cotejo y mostró lo suyo: grandes pases, actividad en ataque y una combinación casi perfecta con el francés Alexandre Lacazette.

Prueba de ello fue que en la apertura de la cuenta el nacional tuvo gran incidencia. Un tiro libre que él ejecutó fue a dar en el travesaño en una primera instancia, pero se terminó encontrando con el galo, quien no dudo en empujar la esférica hasta el fondo de la red.

22 de octubre: Arsenal vs Everton

Sin duda de que en este encuentro el chileno fue el amo y señor de la cancha. Y es que el goleador de la ‘Roja’ no solo asistió a sus compañeros de juego, sino que también aportó con un golazo.

Sí, golazo. Y es que cuando el partido ante el Everton ya estaba definido, el chileno tomó la pelota por la izquierda, se paseó por la media luna del área, dejó en el camino a un par de rivales y desde la zona sagrada sacó un zapatazo que dejó sin posibilidades al meta.

18 de noviembre: Arsenal vs Tottenham

Después de un mes sin mayor actividad, Sánchez volvió a hacer lo que más sabe: reventar la malla. Y es que el atacante chileno fue protagonista en el duelo del Arsenal ante Tottenham.

Los ‘gunners’ rápidamente partieron inclinando la balanza a su favor. Pese a esto, había algo que les faltaba por hacer y por decir. Fue así como a poco de irse al descanso que apareció el nacional para aprovechar un pase de Lacazette y enviar la caprichosa hasta el fondo de la red.

29 de noviembre: Arsenal vs Huddersfield Town

Brilló como solo él lo sabe hacer. Y es que en el encuentro que el conjunto inglés disputó hace un mes, el chileno fue el héroe.

Y decimos héroe no hacemos alusión a que se haya tirado el equipo al hombro, puesto que desde el silbato inicial los ingleses comenzaron ganando, sino más al hecho de que con su “bombazo” haya hecho que la fanaticada se rindiera a su pies.

Minuto 69 y la maravilla apareció. Un centro del alemán Özil se encontró con la pierna hábil del chileno, quien con destreza la tomó de volea y fusiló al portero danés, Jonas Lossl.

22 de diciembre: Arsenal vs Liverpool

Pese a que salió cabizbajo del encuentro, puesto que los rojos empataron 3-3, este gol merece ser parte de esta lista. El Emirates Stadium fue testigo del entretenido duelo que ambas escuadras protagonizaron así como de la lucha de Alexis.

Y es que tras ir cayendo por 2 tantos a 0, nuestro coterráneo se puso una vez más la camiseta y en el minuto 53 apareció para conectar un potente cabezazo y marcar de esta manera el descuento.

28 de diciembre: Arsenal vs Crystal Palace

No podía ser de otra manera, claro que no. Y es que este 2017 termina para el chileno tal como comenzó: marcando y por partida doble.

Esto puesto que en la tarde de este jueves fue el protagonista principal del encuentro, siendo comparado incluso con el histórico jugador de la selección chilena: Marcelo Salas.

El primero de los tantos llegó en el minuto 63 y fue un potente remate al poste derecho de Julián Speroni.

El segundo, en tanto, fue al más puro estilo del ‘Matador’, y la joyita que este marcó ante Inglaterra en Wembley 1998.

Digan lo que digan, no podemos negar que cada vez que se necesitó, Alexis apareció en gloria y majestad.

