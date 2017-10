¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Miguel Trauco, defensor peruano: "No me importa si Messi no llega al Mundial"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Raúl Galdames

Se acerca el duelo entre Perú y Argentina. Ambos países buscan asegurar su clasificación al Mundial de Rusia y para eso la obtención de los tres puntos será vital para sus aspiraciones donde uno de los dos quedará en una posición complicada si pierde el partido.

A medidas que pasan las horas la tensión crece entre ambos países. Salen a la luz recuerdos de los partidos anteriores e incluso exseleccionados peruanos hicieron una serie de recomendaciones para que su equipo no se vea perjudicado con la ingesta de agua y alimentos por parte de los trasandinos.

Lee también: El ‘desafiante’ mensaje de Gareca a Argentina: “Perú puede ganarle a cualquiera”

En ese sentido, el defensa de Perú Miguel Trauco dejó en claro que no le interesa si Argentina, y en particular Lionel Messi, se quedan fuera de Rusia 2018.

El lateral izquierdo que juega en el Flamengo de Brasil dijo que “yo quiero estar. No me importa si está él (Lionel Messi) o no está. Si no está él, es problema de ellos”.

“Se van a desesperar cuando no les salga un gol en los 10 primeros minutos”, agregó Trauco al ser consultado por la presión que genera La Bombonera.

Por último el defensor peruano comentó que “estamos a dos partidos de conseguir la gloria, después de 35 años sin jugar una Copa del Mundo. Sabemos todo lo que esto significa para nosotros.”

Recordar que el partido entre Argentina y Perú será el jueves 5 de octubre en Buenos Aires a las 20:30, misma hora a la que juega Chile con Ecuador en Santiago.

Tendencias Ahora