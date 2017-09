¿encontraste un error? avísanos

Charles describió con humildad su golazo en Alemania: "Me quedó ahí, le pegué y salió gol"



Publicado por Pablo Velozo

El mediocampista chileno Charles Aránguiz se refirió al golazo que anotó el sábado en la victoria por 4-0 del Bayer Leverkusen sobre Friburgo, en pleito jugado en el BayArena y válido por la cuarta fecha de la Bundesliga alemana 2017-2018.

El ‘Príncipe’ fue el encargado de poner el 2-0 parcial, a los 30 minutos de juego. Tras un lanzamiento de esquina por derecha y el rechazo de la zaga visitante, el balón salió del área y allí estaba Aránguiz para sacar un derechazo desde 22 metros que superó la estirada del golero Alexander Schwolow.

Consultado por su diana, el bicampeón de América con La Roja declaró que “son jugadas que normalmente tienes que terminarlas. Me quedó ahí, le pegué y salió un gol, así que feliz porque ganamos”.

“Obtuvimos un buen resultado, jugamos bien y eso te da confianza en una liga que es tan dura”, agregó el nacido en Puente Alto a Fox Sports. El jugador además entregó dos asistencias convirtiéndose en una de las figuras del elenco de las ‘Aspirinas’.

En tanto, Aránguiz recordó que no ha sido fácil consolidarse en el Leverkusen, principalmente luego de una grave lesión que sufrió apenas llegado a la tienda germana desde el Inter de Porto Alegre.

“No me gusta usarlo de excusa, pero desde que llegué acá he tenido que remar mucho, pero ahora me siento más adaptado al grupo y eso me hace estar mejor”, sentenció.

