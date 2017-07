¿encontraste un error? avísanos

Rummenigge volvió a cerrarle las puertas al Inter por Vidal: "No hay dinero que importe"



Publicado por Juan Carlos Pérez

Karl-Heinz Rummenigge, CEO de Bayern München en donde milita el chileno Arturo Vidal, volvió a blindar al mediocampista nacional ante las intenciones del F.C. Internazionale por querer sumarlo para la próxima temporada.

El directivo reforzó las palabras que en oportunidades anteriores dejó claras Carlo Ancelotti, quien incluso habló con el técnico del Inter para remarcarle que “se olvidara de Vidal”.

“Puedo asegurar al 100% que Arturo no se va a ir, es para nosotros un jugador fundamental“, dijo en conferencia el exseleccionado alemán tras finalizar la gira de pretemporada que tuvieron en China.

Según expone, a diferencia de Ancelotti, él no ha recibido alguna petición u oferta por el ‘Rey’ pero aún así su respuesta es no.

“No he escuchado nada desde Inter, solamente he visto lo que ha salido en la prensa escrita. Cuando Bayern decide no vender a un jugador, no hay dinero que importe“, señaló en forma tajante.

“La decisión de continuar con Vidal fue tomada hace mucho tiempo. Ancelotti habló con él y la puerta está cerrada al 100 por ciento. Esto es independiente de la oferta“, insistió.

El jueves pasado, antes del amistoso jugado con Inter, los directivos de la escuadra italiana le habrían ofrecido al ‘Gigante de Baviera’ una cifra cercana a los 45 millones de euros por el formado en Colo Colo, monto que obviamente no interesó en lo más mínimo a los germanos.

Los jugadores del Bayern y el cuerpo técnico volvieron a poner los pies sobre la capital bávara tras terminar su participación en la pretemporada llevada a cabo en Singapur. El club muniqués tendrá descanso hasta el domingo, día en que está programado la próxima sesión de entrenamiento.

