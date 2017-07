¿encontraste un error? avísanos

Wenger sobre posible marcha de Alexis al PSG: "Es solo especulación de los medios"



Publicado por Juan Carlos Pérez

En Arsenal no lo quieren dejar partir, pero a Alexis Sánchez ofertas no le han faltado, complicando así las intenciones de los ‘Gunners’. Una de las últimas llegó al cuadro de Londres desde Francia, donde el poderoso París Saint-Germain tiene en la mira al de Tocopilla.

Su futuro no está cerrado y pese a que Arsene Wenger afirma que no lo venderán, al menos hasta que termine su contrato, las especulaciones de una eventual salida rondan con fuerza en la prensa internacional.

Tras la caída ante Chelsea -por 3-0-, en un partido de pretemporada jugado en Pekín, el director técnico de Arsenal insistió en su postura, y remarcó que el goleador histórico de la selección chilena de fútbol no se irá de su escuadra.

“Es sólo especulación de los medios. No, no hay ninguna diferencia si un equipo extranjero quiere ficharlo”, afirmó, agregando que no han existido ningún tipo de negociaciones pese a haber trascendido que el gigante galo ofrecerá 35 millones de libras esterlinas por el formado en Cobreloa la próxima semana, algo así como 45 millones de dólares.

Tal es la prioridad de Alexis para Wenger que en el medio Sky Sports asegura que el futbolista es “intransferible” para la dirigencia de los cañoneros, que pretenden pelear por el título de la Premier League y la Europa League liderados por el chileno.

