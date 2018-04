¿encontraste un error? avísanos

Julio Barroso quedó fuera, otra vez, de la nómina de Colo Colo frente a Temuco



Raúl Galdames

Mañana a las 17.30 horas los albos recibirán a Deportes Temuco en el estadio Monumental por una nueva fecha del campeonato nacional donde Colo Colo viene de una semana bastante movida.

Los jugadores dirigidos interinamente por Agustín Salvatierra ya están en la concentración para este duelo, pero hay algunos que no se subieron al bus que los dejaría en el hotel.

Claudio Baeza y Jaime Valdés no fueron citados para este partido contra el ‘Pije’. Según información de BioBio Deportes, Baeza está suspendido por lo que no podrá jugar, mientras que el ‘Pájaro’ se encuentra lesionado y es una baja sensible para Salvatierra.

Pero hubo otro jugador que también se retiró en auto y no se subió al bus: Julio Barroso. El defensa no fue considerado por el entrenador y alargó nuevamente su racha de partidos sin jugar por los albos desde que no fue considerado por Pablo Guede.

Se esperaba que Barroso volviera a la nómina del equipo, pero finalmente Agustín Salvatierra, ex ayudante de Guede, volvió a dejarlo fuera de la convocatoria.

De esta forma Colo Colo formaría con Orión; Campos, Zaldivia, Insaurralde, Opazo; Carmona, Suazo, Pinares, Valdivia; Paredes y Rivero o Morales.

