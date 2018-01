¿encontraste un error? avísanos

Leonidas Vial alzó la voz por el duro momento de Colo Colo: "Me da pena lo que pasa"



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

No ha sido un buen comienzo de año para Colo Colo, el actual campeón del fútbol nacional.

Y es que luego de que se cancelara de manera oficial la tradicional Noche Alba, cientos han sido los dardos que han apuntado directamente a la dirigencia de la concesionaria, terminando incluso con desmanes de parte de los hinchas.

El primero en alzar la voz frente a la compleja situación que atraviesan los albos fue el capitán Esteban Paredes. “La verdad es que siento una vergüenza enorme. Pedirle disculpas a la gente que es la que está afectada. Para nosotros era importante jugar este partido para preparar lo que viene. No esperábamos que sucediera esto. Es lamentable”, afirmó.

Tras esto, fue el turno de Leonidas Vial, sindicado como el principal ‘archirrival’ del presidente Aníbal Mosa al interior de la concesionaria, que también se detuvo a analizar el difícil momento que atraviesa el club.

“Me da pena lo que pasa en Colo Colo. Me da pena la cancelación de la ‘Noche Alba’ y la falta de refuerzos y entiendo la molestia de los hinchas pero la verdad es que ni yo ni los otros tres dirigentes que me acompañan en el club podemos hacer mucho porque no se nos informa nada”, comentó a El Mercurio.

Además, Vial aseguró que pese a la responsabilidad que ellos tienen para con la institución, se sienten de manos atadas dado que “no nos dejan participar en nada”.

“Hoy no tenemos injerencia alguna en ninguna de las comisiones”, agregó el dirigente de ByN.

El incendio está declarado y parece no mermar. Pese a esto, tal vez la inminiente llegada del defensor argentino Marcos Angeleri, pueda ayudar a calmar en algo las aguas.

“Se reunió la comisión de fútbol y el presidente aseguró que los refuerzos estarán a la brevedad. Sumará a Marcos Angeleri y también a César Pinares, al que también quiere la U. Ese fue el compromiso del presidente”, sentenciaron desde Pedrero.

