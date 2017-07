¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

José Luis Sierra recordó el ’caso Suazo’: "Hice lo que creía que era correcto"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Nicolás Maureira

El regreso de Humberto Suazo al fútbol profesional como jugador de San Antonio Unido alegró a muchos de los fanáticos del ‘Chupete’, quienes nunca perdonarán a Blanco y Negro por cómo se gestó la salida del delantero de Colo Colo.

Uno de los implicados en la desvinculación de Suazo del Cacique y que forzó el retiro del ex seleccionado nacional fue José Luis Sierra, técnico de los albos entre 2015 a 2016.

El ‘Coto’ tomó la decisión de sacar al exariete de Monterrey del plantel, debido a un altercado que protagonizó el futbolista con el cuerpo técnico tras ser sustituido en un duelo frente a San Marcos de Arica jugado en octubre de 2015.

A un año y seis meses del conflicto, Sierra reiteró su postura respecto al caso, afirmando que la determinación que tomó fue la correcta.

“Yo me sentía con la responsabilidad de hacerlo porque fui quien tomó la decisión de que Humberto no siguiera. Y conté la historia tal cual fue. Que no es tan distinta a lo que dijo Humberto. Es exactamente lo que pasó. Hice lo que creía que era correcto y lo sigo creyendo”, señaló en entrevista con la revista Sábado de El Mercurio.

El actual DT del Al-Ittihad de Arabia Saudita, además, tuvo palabras para referirse a su relación con Julio Barroso, descartando de plano haber tenido problemas con el ‘Almirante’ a raíz de unas críticas del argentino.

“Yo hablé con Julio después de eso y hoy no tenemos ningún problema. Es uno de los jugadores cercanos que tenía en Colo Colo y con el que consideraba que podía conversar, más allá del plantel. Lo que hablé con Julio es una conversación privada y le manifesté lo que yo creía sobre lo que pasó“, expresó.

Tendencias Ahora