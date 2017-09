Aránguiz aparece en oncena ideal y fue elegido el mejor jugador de la fecha en Alemania

¿encontraste un error? avísanos

Fue el mejor de todos. El volante chileno Charles Aránguiz recibió un importante reconocimiento en Alemania durante las últimas horas.

Y es que el sitio oficial de la Bundesliga, el torneo alemán de Primera División, incluyó al mediocampista del Bayer Leverkusen en la oncena ideal de la cuarta fecha.

El ‘Príncipe’, que anotó un golazo y además registró dos asistencias, lidera la zona media del equipo de los mejores de la jornada, en compañía de Philipp del Borussia Dortmund y Kimmich del Bayern München.

Pero eso no es todo. Aránguiz destacó también por obtener el mayor puntaje entre los escogidos, con 20 unidades. De esta manera, inclusó superó al delantero polaco Robert Lewandowski, autor de un ‘doblete’ el último fin de semana, que apareció con 18.

Recordemos que Charles valoró su actual momento en suelo germano. “Me siento más adaptado al grupo y eso me hace estar mejor”, afirmó.

It's a red and yellow-dominated #BLFantasy XI this week ❤️💛

Here's why 👉 https://t.co/b9DnheenB1 pic.twitter.com/4cKmpY3yeK

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) 18 de septiembre de 2017