El grupo folclórico Los Huasos Quincheros fueron los encargados de abrir la tercera noche del Festival del Huaso de Olmué.

La presentación, que duró alrededor de 30 minutos, fue ovacionada de pie por gran parte del público presente, sin embargo tuvo un recibimiento mixto, ya que se escucharon algunas pifias -provenientes principalmente del sector galerís- desde el inicio de la presentación.

Estas últimas se deberían principalmente a razones políticas, pues también pudieron oírse algunos gritos alusivos al cantautor fallecido en Dictadura, Víctor Jara y otros que pedían la “liberación del pueblo mapuche”.

Recordemos que Los Huasos Quincheros han sido vinculados con la derecha política y especialmente con el gobierno militar. Respecto a este tema, Benjamín Mackenna -miembro del grupo-, se refirió en un manifiesto publicado hoy por el diario La Tercera.

“Nunca buscamos que nos relacionaran con el gobierno de Pinochet. Trabajé un año y medio en el gobierno militar para que la música chilena no se perdiera en la radio. Me declaré pinochetista y luego participé en la campaña del Sí, pero los Huasos Quincheros como conjunto siempre mantuvieron distancia con la política. Yo estaba alineado con un movimiento que contaba con todo mi entusiasmo. Ese fue un período notable, el país no soportaba más. Ahora es una etapa pasada. Los problemas de derechos humanos son imperdonables”, indicó el músico.