Todo está listo para el inicio del Festival del Huaso de Olmué 2018. Esta noche, el encargado de abrir los fuegos será René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, el célebre vocalista de Calle 13.

Ayer, el puertorriqueño aterrizó en suelo nacional para presentarse como el primer número de la cita huasa y, tal como reconoció, para entrar en ambiente quiso irse “de carrete”.

Esto lo reveló a través de un video en Instagram, donde se mostró agradecido de participar del festival y del concierto que ofrecerá mañana en Arena Monticello.



“Me siento agradecido de formar parte de este festival y poder cantar Latinoamérica con todos ustedes, con toda la fuerza”, dijo el rapero, quien recordó también su paso el año pasado por Movistar Arena, también presentando su proyecto como solista.

Para finalizar, Residente quiso intentar evocar el característico “acento chileno”, en una demostración que él mismo desaprobó. “Me voy de carrete, sip, cachai como chileno…. No, no me sale, bueno”, finalizó. Aquí el video: