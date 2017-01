Luego de su aplaudida rutina en la primera noche del Festival del Huaso de Olmué, la comediante Alison Mandel participó como invitada en el “Muy Buenos Días” para dar a conocer sus impresiones de su presentación.

En el matinal de TVN, Mandel admitió haberse sentido bastante nerviosa antes de su show. “Pero cuando ya en el tercer chiste sentí que hubo aplausos, me di cuenta que era un momento que había que disfrutar porque sólo se da una vez”, afirmó.

Posteriormente el chef francés Yann Yvin le preguntó cuanto de realidad había en los chistes que lanzó en su rutina. “Hay harto real”, comenzó señalando la comediante, aunque aclaró que también habían cosas que no eran propias de su vida.

“Por ejemplo yo no soy celosa, pero el Pedro (el comediante Pedro Ruminot, su esposo) es ultraceloso. Él es más como de estar mirando mi celular, de ver con quién estoy hablando”, afirmó Mandel.

“Y yo soy súper amistosa, entonces me pregunta cosas como… `¿Para qué más amigos? Si ya tenemos un grupo de amigos´”, agregó, lo que generó la sorpresa de los presentes.

“Respecto a la fuente de lasagna, también es verdad, pero eso de que tenía un ex que contaba calorías, eso no, eso como que lo tomo de mis amigas”, contó, añadiendo que aquella parte de la rutina se le ocurrió luego de ser testigo de una conversación en el gimnasio.

“Lo de las calorías fue porque ahora estoy entrenando crossfit, y un día vi a una pareja de pololos. Ella le decía ´podríamos ir a comer sushi´, pero él le decía `no, es puro arroz´”, explicó.

Consultada sobre el chiste del aroma (la comediante había contado que quienes son infieles suelen ser descubiertos por el perfume de sus amantes), Mandel contó una experiencia personal que tuvo con una de sus ex parejas.

“Yo tenía un pololo que me re-gorreaba, y él ha sido el único con el que he sido celosa porque uno igual cacha. Era mi compañero en la escuela de teatro y me ponía el gorro tupido y parejo”, indicó.

“Una vez estábamos durmiendo y sentí que su teléfono estaba vibrando. Yo, inocente hasta ese momento, le digo `amor, está sonando tu teléfono´, pero después lo miro y vi que era una mina. Entonces lo agarro y me voy al baño, y el mensaje decía `Todavía mi polera tiene tu olor´”, sostuvo.

“Al otro día le dije: `¿qué significa esto?´, y él me respondió: `lo malinterpretaste´. Fue ahí cuando terminamos”, sentenció.

A pesar de que muchos de sus chistes hicieron referencia a situaciones graciosas que ha vivido con su esposo, reconoció que las bromas sobre el tamaño de su miembro se le ocurrieron precisamente a él.

Cabe señalar que esta noche se presentará Pedro Ruminot en la segunda noche del Festival del Huaso de Olmué, además de Radagast, Los Ángeles Negros y Luis Lambis.