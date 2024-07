La comparan con John Wick: Quién es Kim Yeji, la tiradora olímpica viral por desafiante actitud

A solo días de que comenzaran los Juegos Olímpicos, la cita deportiva ya comienza a dejar personajes en la retina de los espectadores, este es el caso de Kim Yeji, la tiradora surcoreana que incluso ha sido comparada con John Wick.

La deportista asiática compitió este domingo en la disciplina de pistola de aire comprimido de 10 metros, donde su gran parecido con personajes de películas de acción la convirtió en viral.

Uno de los primeros registros que se popularizó en las redes sociales fue el de su participación en una competencia en Azerbaiyán en mayo pasado. En las imágenes la tiradora olímpica vistió un atuendo completo en color negro, además de usar unas llamativas gafas para mejorar su disparo del mismo tono.

Mientras su ojo izquierdo se apoyaba en un iris artificial que cumple la función de resaltar el blanco, sobre el derecho estaba una pequeña placa de apoyo para cubrirlo sin entorpecer su respiración.

Pero además de los elementos accesorios que llevó, como un peluche de elefante de su hija de cinco años en su bolsillo, la actitud sacada de una película de cyber punk también ha conquistado a las redes sociales.

Como si fuera una asesina a sueldo, Kim Yeji se ha mostrado en las competencias desafiante y segura de sí misma, dejando su mano no dominante en el cinturón de sus pantalones, mientras que apunta certeramente al objetivo, a la vez que inclina su cabeza abajo impasible.

Pero la tiradora olímpica surcoreana es más que un personaje de redes sociales. La deportista recientemente marcó un nuevo récord mundial, según consigna CNN.

Sumado a ello, este domingo se quedó con la medalla de plata en la competición, cuyas imágenes han dado vuelta por toda la internet.

Kim Yeji ha sido adulada en redes, incluso por el dueño de Twitter(X), Elon Musk, quien mencionó que debería estar en una película de acción junto a Keanu Reeves en su papel de John Wick, Denzel Washington y Matt Damon, en un ficticio elenco creado por los internautas.

La tiradora olímpica tiene programada una nueva participación, esta vez en la clasificación del tiro de 25 metros, el que se realizará este viernes.

This girl is a movie character like how is she real pic.twitter.com/hys1bLyj4t

Kim Yeji, who set a new world record in women's pistol and won silver at the Olympics, competes while carrying her daughter's elephant doll in her pocket pic.twitter.com/DxXJBHhOsZ

— Women Posting W's (@womenpostingws) July 31, 2024