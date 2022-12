Gabriel Boric salió al paso de las críticas que recibió en Internet por un supuesto gesto obsceno, luego de un punto de prensa en Valparaíso. El Presidente respondió en la cuenta de Instagram del ex tenista Marcelo Ríos, quien comparó lo del Mandatario con el episodio en el que le dijo a unos periodistas "Que la chupen y que la sigan chupando".

El Presidente de Chile, Gabriel Boric, respondió por medio de Instagram la publicación y crítica de Marcelo “Chino” Ríos, respecto a un supuesto gesto obsceno que el mandatario habría realizado.

De acuerdo al ex tenista, el Jefe de Gobierno cometió una “falta de respeto”, y comparó el acto con el momento en el que insultó a un grupo de periodistas, pocos años atrás.

La respuesta de Gabriel Boric a la crítica de Chino Ríos

Durante la jornada de este sábado 31 de diciembre, el Presidente Gabriel Boric hizo uso de su cuenta oficial en la red social de Instagram, para responder y aclarar la polémica a la que se refirió “Chino” Ríos.

“Marcelo, el gesto era a una persona para que se subiera el cierre del pantalón pq no se había dado cuenta que lo tenía abierto (me ha pasado y no es agradable)”, escribió el Mandatario.

Agregó, además, que “esto en el contexto de un recorrido en uno de los cerros que se quemaron en Valparaíso (Forestal alto) donde estuvimos coordinando todos los apoyos para la reconstrucción”.

Finalmente, aseguró que ese tipo de actos no son necesarios respecto a las diferencias de opinión que pueda haber entre ambos. “No es necesario inventar ni mentir para justificar legítimas discrepancias. Saludos”, concluyó Gabriel Boric.

El cuestionado gesto del Presidente

Vale recordar que solo unas horas antes, Marcelo Ríos colgó un video en Instagram en el que se ve a Gabriel Boric hacer un gesto a una persona que estaba detrás de cámara, luego de un punto de prensa.

Esto fue catalogado como obsceno por varios internautas y recogido por el exnúmero 1, quien dijo: “Mientras a mi me criticaron duramente por decir chúpala a cuatro pelagatos, el presidente de nuestro país pasa casi desapercibido haciéndole este gesto obsceno a todos los chilenos”.