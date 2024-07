Ni Simone Biles se salva: las absurdas críticas a las que debió responder la mejor gimnasta del mundo

Imagínate ser la mejor gimnasta del mundo y que tengas que salir a responder por nimiedades como un peinado. La gimnasta profesional Simone Biles es la más condecorada de la historia de Estados Unidos, le ha dado 37 medallas a su país y acaba de sumar otra junto a su equipo en Los Juegos Olímpicos de París, pero algunas personas se han volcado a criticarla por su pelo.

Aunque parezca insólito, una cantidad considerable de individuos en redes sociales como X (ex Twitter) comenzaron a criticar a Biles porque su cabello tomado no se veía lo suficientemente pulcro luego de dar vueltas en el aire.

“Desordenada”, “Desaliñada”, entre otros epítetos, fueron los que aparecieron en alusión a la estrella de la gimnasia.

Ante esto, Biles publicó un video en sus historias de Instagram, donde puso la leyenda: “No vengas por mi cabello”

Luego, añadió una selfie en otra publicación, donde escribió: “Te tomaré la mano cuando diga esto. La próxima vez que quieras comentar sobre el cabello de una chica negra, simplemente no lo hagas”.

Another public service from Simone Biles pic.twitter.com/VURjFzhDBd — elena ilana alana alina elana (@lenibriscoe) July 30, 2024

Cabello de mujeres afroamericanas es objeto de críticas raciales

Más allá de la crítica superficial a la pulcritud del peinado de una gimnasta luego de dar giros en el aire, en Estados Unidos el cabello de las personas afrodescendientes -muy rizado y tupido- es objeto de discriminación racial.

Por décadas, las mujeres afroamericanas que llevan el pelo natural sin alisar, han sido víctimas de críticas que consideran su cabello como poco estético, desordenado, no profesional y escandaloso, incluso dentro de la misma comunidad. De hecho, muchas pagan por costosos tratamientos de alisados o usan pelucas para ocultar este rasgo.

Esta situación llegó al punto de que en 2022 la Cámara de Representantes en Estados Unidos aprobó una norma que prohíbe cualquier discriminación basada en el cabello de una persona.

El mes pasado, en entrevista con Elle, Simone Biles dijo que este era un tema que antes le afectaba. “Solía ​​preocuparme que mi cabello fuera considerado no profesional, pero ya no me avergüenzo de eso”, expresó.

“La mayor parte de la reacción que recibimos proviene de nuestra propia comunidad, lo cual es lamentable. Realmente no me importa si mis bordes no son lisos”, añadió en la oportunidad.