Dj que protagonizó escena de Drag Queen en inauguración de París 2024 presenta denuncia por acoso

La DJ francesa Barbara Butch ha decidido tomar acciones legales tras ser víctima de “una campaña de ciberacoso y difamación” de una violencia “sin precedentes”. La denuncia fue presentada el lunes 29 de julio, según un comunicado de su abogada Audrey Msellati, difundido por la DJ en redes sociales.

Butch ha recibido amenazas de muerte, tortura y violación, además de ser blanco de “numerosas injurias de carácter antisemita, homófobo, sexista y gordófobo”, según detalló su abogada. “Toda mi vida me he negado a ser una víctima: no me callaré”, declaró la DJ, reafirmando su decisión de enfrentar estos ataques.

El origen de la controversia se remonta al pasado viernes, cuando Butch actuó en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París. Durante el evento, participó en una escena titulada “Festividad”, que mostraba a un grupo de personas alrededor de una mesa, incluyendo a numerosas drag queens.

Algunos sectores interpretaron esta escena como una burla a “La Última Cena” de Leonardo Da Vinci, lo que desató una ola de críticas y ataques.

Entre los críticos se encuentran responsables políticos de extrema derecha, el ex presidente estadounidense Donald Trump y el obispado francés, que calificó la escena como un “escarnio y burla del cristianismo”.

To all the Christians of the world who are watching the #Paris2024 ceremony and felt insulted by this drag queen parody of the Last Supper, know that it is not France that is speaking but a left-wing minority ready for any provocation. #notinmyname

— Marion Maréchal (@MarionMarechal) July 26, 2024