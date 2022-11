Guti no tuvo reparos en dar su opinión sobre la larga ausencia de Karim Benzema con el Real Madrid antes del Mundial de Qatar

Guti, exfutbolista del Real Madrid, no tuvo reparos en criticar al goleador del cuadro ‘merengue’, el francés Karim Benzema, por su prolongada ausencia en el club español antes del Mundial de Qatar.

El flamante Balón de Oro no juega con la casaquilla de la tienda blanca desde el pasado 19 de octubre por una supuesta fatiga muscular.

Esta situación incomoda de sobremanera a Guti, ganador de cinco ligas de España con el Madrid. Para el exvolante, de 46 años, el galo se cuida en demasía para la Copa del Mundo y se desliga completamente de la responsabilidad de defender a su club.

“Sinceramente no lo entiendo. Porque yo a Messi le veo jugar en el PSG, y a Lewandowski le veo jugar en el Barcelona, y a casi todos los jugadores. Esto entra dentro del posible riesgo que tienes de no poder ir al Mundial. Pues ya está, tienes que asumirlo, porque no puedes dejar de lado a tu equipo“, indicó en ‘El Chiringuito’.

“Dentro de que está claro que todos los jugadores quieren no perderse el Mundial. Pero es que en primer lugar está tu equipo. O sea, es que adulteras a la competición. No estás jugando con los jugadores que tienes que jugar, porque están pensando en el Mundial”, agregó.

Sin embargo, el otrora jugador ‘merengue’ Fernando Sanz y el periodista deportivo Josep Pedrerol salieron en defensa de Karim. “En el caso de Benzema también influye el tiempo que estuvo fuera de la Selección. Estuvo fuera seis años, imagínate si es importante para él estar en este Mundial después de todo lo que se ha perdido”, sostuvo el ex jugador.

En tanto, el profesional de las comunicaciones dijo que “yo confío en Benzema, pero es verdad que jugarse el Mundial en un partido, para un jugador de cierta edad que además es su último Mundial… Yo cuando pienso en Benzema, o en Messi, o en Neymar… son jugadores a los que le queda una única oportunidad. Tú imagínate lo que pasa por la cabeza de ellos”.