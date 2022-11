Brasil anunció este lunes sus 26 convocados al Mundial de Qatar 2022, donde los dirigidos por Tite buscarán su sexta corona planetaria.

Se trata de un listado temible, donde destaca la presencia de nueve delanteros liderados por Neymar (Paris Saint-Germain), Vinicius Jr. (Real Madrid) y Richarlison (Tottenham).

Revelada la citación, fueron varios los videos de jugadores celebrando su presencia en el listado del entrenador o sorprendidos por sus familias por la feliz noticia.

Sin embargo, también se vio la otra cara de la moneda. Y es que con 26 jugadores elegibles, fueron varios los cracks de la Verdeamarela que se quedaron con las ganas de decir presente en Qatar 2022.

Entre las ausencias más comentadas, destacan Gabriel Barbosa (Flamengo), Roberto Firmino (Liverpool), el lesionado Philippe Coutinho (Aston Villa) y Matheus Cunha (Atlético de Madrid).

Este último, a través de su cuenta de Instagram, compartió su devastada reacción al ver que no fue considerado por Tite.

“Gente, a todos los que no paran de mandar mensajes. Gracias. Fue sufrido, fue doloroso y es parte del fútbol”, escribió el atacante del Atlético de Madrid.

“Nuestra Selección es espectacular y la competencia es muy grande. Muchas gracias de corazón para la afición y apoyaremos mucho para el hexacampeonato”, añadió Matheus Cunha.

Cabe mencionar que Brasil integra el grupo G de Qatar 2022, donde comparte zona con Serbia, Suiza y Camerún. El debut de la ‘Canarinha’ será el 24 de noviembre ante los balcánicos.

Really sad to see Matheus Cunha like this. I’m sure if he picked the correct European club to go to instead of Atletico Madrid, he would be on that list too. pic.twitter.com/5iJMZVtXxp

— Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) November 7, 2022