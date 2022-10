Boca Juniors igualó la tarde del domingo 2-2 con Independiente, como local, y se consagró campeón de la Liga Profesional de Fútbol por la derrota de Racing 1-2 ante River Plate.

Un título con sufrimiento para los ‘Azul y Oro’. El momento más crítico para los ‘xeneizes’ llegó cuando le dieron un penal a Racing a los 45 minutos del segundo tiempo. Parecía que todo se desmoronaría, pero Franco Armani se lo atajó a Jonathan Galván y se gritó como un gol en La Bombonera.

Luego, Miguel Borja marcó en los descuentos el segundo tanto de los ‘millonarios’ sobre la ‘Academia’, tanto que generó el estallido en las tribunas del recinto de Boca.

No obstante, la conquista del delantero colombiano generó la más absoluta furia de un relator partidario del elenco de la banda sangre. Hernán Santarsiero narró la diana de Borja de una forma bien particular.

“La tiene Borja, qué ganas de presionarme el testículo… no, Matías Suárez, la pelota la tiene Barco, queda boyando, no, Borja, Borja… gol de River”, comenzó relatando.

“Es increíble, no Borja. No, hermano, no tienen absolutamente ni idea de lo que es la historia de River. Le regalaron el campeonato al equipo de la Ribera“, agregó el periodista partidario del club de Núñez, con ira porque River le dio en bandeja el título al ‘archirrival’.

Luego, el narrador se lanzó contra Esequiel Barco, exIndependiente: “… y Barco diciéndoles cállense, ¡jugá al fútbol, Barco! ¡Jugá al fútbol, hijo de tu madre! ¡Jugá para River, que no jugaste en todo el año! ¡Un palo verde se lleva y no jugó en todo el año!”.

Santarsiero no podía más de la rabia y finalmente se lanzó en contra del plantel de River. “El peor equipo desde 1901 hasta hoy, ¡el equipo más pelotudo desde 1901 hasta hoy! Le regalaste el campeonato al rival de toda la vida, no le ganaste en el Alberto J. Armando, no le ganaste en River y hoy le sacás la chance a Racing de campeonar”, cerró.

El singular relato