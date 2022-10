Una insólita situación se vio en la transmisión en vivo por televisión del campeonato de fútbol de Colombia, protagonizada por el experimentado jugador Geisson Perea.

Resulta que durante el encuentro entre Jaguares de Córdoba e Independiente de Santa Fe, en un inexplicable actuar, el defensa central se bajó los pantalones y dejó ver su pene.

Geisson Perea deja ver su pene en pleno partido

El hecho ocurrió el pasado 16 de octubre, cuando corría recién el minuto 3 del partido que se disputó en el Estadio de Fútbol Jaraguay de Montería, válido por la fecha 18 del Torneo Finalización 2022 de Colombia.

En el momento, el árbitro pitó una falta en favor de Jaguares, que le valió amarilla al infractor, Carlos Sánchez.

En ese instante, Geissón Perea, mientras ordenaba la barrera, se bajó los pantalones, y por un par de segundos, y mostró su pene.

Aunque ni referí ni los jugadores se dieron cuenta, la imagen se volvió rápidamente viral en las redes sociales.

Por ahora, no se sabe si el jugador colombiano de 31 años tendrá alguna sanción después de lo sucedido, por parte de la División Mayor del Fútbol Colombiano.

Revisa la imagen protagonizada por Geisson Perea, aquí:

Las explicaciones del jugador

Tras el incidente captado en TV, y luego del revuelo que causó en redes sociales, el mismo Geisson Perea explicó la situación, en una entrevista en Radio Caracol.

“Yo me estaba arreglando la licra, cuando entro a una cancha de juego, entro a jugar y no que una cámara me pueda ver. Conscientemente lo que hice fue acomodarme y nunca quise mostrar mis partes íntimas”, declaró.

Además, agregó que se siente bastante afectado, que las críticas han sido duras y que no cree que sea pertinente una sanción deportiva, luego de mostrar accidentalmente su pene en TV.

“No se queden con la foto, busquen el video y miren, en ese orden de ideas me siento afectado”, concluyó.