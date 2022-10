Cristiano Ronaldo, estrella del fútbol mundial y jugador del Manchester United, recibió duras críticas en las últimas horas por abandonar, nuevamente, la cancha cuando los ‘Diablos Rojos’ se enfrentaban al Tottenham por la Premier League inglesa 2022-23.

El crack portugués sigue sin protagonismo en el United y al percatarse que ya no haría ingreso al campo de juego, con su escuadra ganando por 2-0, dio media vuelta y se fue rumbo al vestuario a los 89 minutos.

No es la primera vez que el oriundo de Madeira realiza esta acción desde el arribo del entrenador Erik Ten Hag a la dirección técnica.

En agosto de este año, en medio de un amistoso contra Rayo Vallecano, el ariete de 37 años fue reemplazado en el descanso y decidió irse del estadio.

Este nuevo berrinche provocó primero el enojo y las críticas de los hinchas del Manchester United, para luego la molestia en los comentaristas de la Premier inglesa.

“Es un mocoso malcriado, seamos honestos. (El United) juega mejor sin él. Entró contra el Everton y marcó un gol y lo hizo bien, luego contra el Newcastle salió de inicio y estuvo mal, lo cambiaron y se enfadó”, dijo Gabriel Agbonlahor, exdelantero de la selección inglesa, del Aston Villa y hoy comentarista de TalkSport.

“Felicito a Ten Hag por no sentirse presionado a ponerlo. Irse así por el túnel de vestuarios es una vergüenza. No puedes hacer eso. Es irrespetuoso con tus compañeros de equipo y si yo fuera uno de ellos y me entero, me gustaría que dijera algo. No lo convocaría contra el Chelsea. Es una falta de respeto“, añadió.

Elexatacante inglés Gary Lineker, otrora estrella del fútbol mundial, también sacó la voz. “Todos sabemos que es un gran jugador y lo que ha sido, pero salir del campo como suplente dos minutos antes de que termine el partido… lo siento, es inaceptable“, apuntó en ‘Match of the Day’.

En tanto, el histórico goleador Alan Shearer declaró que “entiendo su frustración, pero los resultados están dando la razón a Ten Hag. Para el técnico no es fácil, esto supone una gran presión para él, pero debe mirar por el bien del equipo”.

Para finalizar, Micah Richards, exseleccionado inglés y otrora defensor del Manchester City, señaló sobre la actitud de CR7 que “es muy poco profesional. Es triste que haga esto alguien a quien hemos admirado durante tanto tiempo, uno de los grandes de la historia. Fue frustrante lo que hizo, porque lo hizo por él mismo. El equipo obtuvo una gran victoria ante el Tottenham”.

“Ten Hag ya tuvo problemas en pretemporada porque no quería venderlo. Al equipo le ha ido muy bien sin él de titular, así que no ha sido profesional“, sentenció.