Casi todos los futboleros se manifestaron de acuerdo con la votación del Balón de Oro 2022, debido a que no hubo un jugador más determinante en el último año que Karim Benzema. El capitán del Real Madrid fue la figura estelar de la Decimocuarta ‘Orejona’ (Champions) del Merengue y de la conquista de la Liga española tras cuatro años.

Sin embargo, la ausencia de Lionel Messi entre la lista de 50 candidatos al premio de mejor jugador del mundo no deja de sorprender, y uno de los fanáticos más reconocidos de ‘La Pulga’ volvió a bancarlo: Néstor Gorosito, exfigura de Universidad Católica y hoy entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Momentos después del empate del Lobo ante Argentinos, Gorosito se enteró de que Benzema ganó el Balón de Oro y dejó otra de sus ocurrencias para elogiar al 10: “Benzema es un jugadorazo, por ahí tiene merecido el Balón de Oro porque este año la rompió, pero que Messi no esté entre los 50 es cómico”, dijo entre risas.

Luego, siguió: “¿Quién votó? Na, es cómico… ¿Cómo no va a estar Messi entre 50 jugadores? O entre 10 o entre 5. Si no está Messi, imagínate si me tienen que votar a mí, me votan 900”, expresó, provocando la risa de los conductores de Sportscenter.