Este sábado 15 de octubre, el Tottenham venció por 2-0 al Everton, por la décima primera fecha de la Premier League. Sin embargo, una vez finalizado el encuentro, el delantero Richarlison abandonó el terreno de juego entre lágrimas y caminando con muletas.

Y es que cuando corrían los 52 minutos, el crack ‘canarinha’ se tiró al suelo y acusó una molestia en el gemelo izquierdo. Por lo tanto, tuvo que ser remplazado.

Esta situación generó preocupación en los amantes del deporte, puesto que todo indicaba que se perdería el Mundial de Qatar. No obstante, durante las última horas, el estratega de los ‘Spurs, Antonio Conte, adelantó que el futbolista brasileño si estará en la cita planetaria.

“Puedo confirmar esto: que el jugador no se arriesga a no jugar la Copa del Mundo, absolutamente. La lesión no es tan grave. Estoy feliz por el jugador”, señaló el técnico italiano.

Consignar que Brasil integra el Grupo G de la Copa del Mundo junto a Serbia, Suiza y Camerún. Además, el elenco de Tite tendrá su estreno el 24 de noviembre.