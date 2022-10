El FC Barcelona lucirá en el clásico que disputará el próximo domingo (11:15 horas) en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid el emblema del cantante Drake en su camiseta en lugar del logotipo de Spotify, según anunció este viernes el club azulgrana.

Se tratará de la primera vez que el club catalán cambie el logotipo de su patrocinador principal por el de un artista, en una acción que forma parte del acuerdo entre la entidad y la empresa sueca de suscripción de audio en ‘streaming’.

“Spotify cede así este espacio privilegiado en la camiseta de juego, como parte de una acción que se enmarca en el ‘partnership’ con el club y que se incluye entre las actividades que se llevarán a cabo dentro de la alianza de ambas marcas para ofrecer experiencias innovadoras para los fans del fútbol y a la vez ayudar a llegar a nuevos públicos a través de la música”, explica el Barça en un comunicado.

Así, los espectadores que sigan el partido contra el Real Madrid verán la silueta de un búho, que corresponde al logotipo de la marca impulsada por el cantante canadiense, ganador de cuatro premios Grammy y el primero en alcanzar los 50.000 millones de reproducciones en Spotify.

“Poniendo el logo de Drake al frente de la camiseta, el Barça y Spotify quieren celebrar el hito logrado por el cantante, al ser el primer artista en conseguir 50.000 millones de reproducciones de sus canciones a la plataforma”, destaca el Barcelona.

Los cambios en el frontal de la camiseta estaban previstos en el acuerdo de patrocinio que el Barcelona firmó el pasado mes de marzo con la multinacional sueca.

Como parte de la acción para conmemorar el récord conseguido por el cantante, está previsto además que los futbolistas del Barcelona vistan durante el calentamiento previo al partido una versión especial de la camiseta, que mostrará el nombre de Drake y el número 50 en la espalda, con el logotipo de Spotify delante.

El mismo cantante canadiense ha publicado a través de su perfil en Instagram, que cuenta con más de 120 millones de seguidores, una foto con la camiseta que el Barça lucirá contra el Real Madrid el próximo 16 de octubre.

🦉 @Drake 💙❤

First artist to hit 50 billion @Spotify streams. First artist to share the @FCBarcelona shirt. pic.twitter.com/cBiHjge5FG

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 14, 2022