Real Madrid y Chelsea fueron los grandes ganadores de la jornada de Champions League, que tuvo su primer día de la cuarta fecha de la fase de grupos.

El cuadro ‘merengue’, actual monarca de la Liga de Campeones, rescató un agónico punto en su visita al Shakhtar Donetsk y aseguró su presencia en octavos de final.

Oleksandr Zubkov aventajó al elenco ucraniano y, cuando parecía que sería victoria para los locales, Antonio Rüdiger puso el 1-1 definitivo tras asistencia de Toni Kroos.

En el mismo grupo F, Celtic cayó 0-2 como local ante RB Leipzig y el equipo alemán subió al segundo lugar con 6 puntos. Timo Werner (75′) y Emil Forsberg (84′) le dieron el triunfo a los germanos.

Chelsea, por su parte, se impuso 2-0 en Italia al AC Milan y se hizo con el exclusivo liderato de la zona E.

Jorginho, mediante tiro penal, y Pierre Aubameyang anotaron para el cuadro de Londres, que sumó 7 unidades y sobrepasó a los ‘rossoneros’ y al Red Bull Salzburgo, que empató en su visita al Dinamo Zagreb.

En otros resultados de la jornada de Champions League, Borussia Dortmund igualó 1-1 con el Sevilla de Jorge Sampaoli; y el Paris Saint-Germain no pudo ante el Benfica (1-1).

