Twitter generó un caos alrededor de las publicaciones que realizaron Iker Casillas y Carles Puyol. “Espero que me respeten: soy gay. #felizdomingo”, escribió el ex arquero y el histórico del FC Barcelona replicó con: “Es el momento de contar lo nuestro, Iker”. Horas más tarde, Casillas, pidió perdón y comentó que su cuenta fue hackeada. Pero no le cayó nada bien a Josh Cavallo que disparó contra los españoles.

Cavallo es futbolista del Adelaide United de Australia y fue el primer jugador de fútbol en actividad en declararse homosexual. El defensor se expresó en la misma red social pero con un claro mensaje de repudio.

“Ver a Iker Casillas y Carles Puyol bromear y burlarse de salir del armario en el fútbol es decepcionante. Es un viaje difícil por el que cualquier persona LGBTQ+ tiene que pasar. Ver a mis modelos a seguir y leyendas del juego burlarse de salir del clóset y mi comunidad es más que una falta de respeto”, escribió.

@IkerCasillas and @Carles5puyol joking and making fun out of coming out in football is disappointing. It’s a difficult journey that any LGBTQ+ ppl have to go through. To see my role models and legends of the game make fun out of coming out and my community is beyond disrespectful pic.twitter.com/Yp88aQyyTV

— Josh Cavallo (@JoshuaCavallo) October 9, 2022