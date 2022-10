El defensor central español Sergio Ramos fue el absoluto protagonista en el amargo empate del líder PSG sin goles en su visita al Reims, en compromiso válido por la décima fecha de la Ligue 1 de Francia.

Tras una supuesta falta de Marco Verratti sobre el senegalés Dion Lopy, sobre el final del lapso inicial, el exReal Madrid y algunos de sus compañeros fueron a protestarle al árbitro Pierre Gaillouste que no había existido infracción.

La airada reacción de Ramos terminó primero con una amonestación, pero casi de inmediato el colegiado le mostró la roja directa al experimentado zaguero de 36 años, que parecía no entender lo que sucedía.

Ramos ‘perdió la cabeza’ y por su actitud debió irse temprano a los camarines, corría el minuto 41 de juego en el estadio Auguste-Delaune II. Primera expulsión del ex ‘merengue’ con la camiseta del París Saint-Germain.

😱 ¡EXPULSADO SERGIO RAMOS! El español vio la roja tras un ¿picante diálogo con el árbitro y el PSG se quedó con un jugador menos antes del final del primer tiempo ante Reims en la #Ligue1xESPN 🇫🇷. ▶️ No te pierdas la 🇫🇷 #Ligue1 en #StarPlusLA. pic.twitter.com/5CGmjXMXIR — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 8, 2022

Tras el hecho, Verratti se descontroló y se ganó la amarilla también por protestar. El italiano tuvo que ser calmado por su entrenador Christophe Galtier para que el elenco capitalino no quedara con nueve hombres en el terreno.

Cuando el juez dio por finalizado el primer lapso, Marquinhos se refirió a este hecho. “¡Es increíble! Está empezando a ser demasiado. No sé si hay algo personal contra nosotros. No queremos hablar de arbitraje todo el tiempo, sabemos que su trabajo es muy difícil. Pero aún así, tiene que tener el control del partido”.

“Cada vez que nos acercamos a él, pone una tarjeta, no podemos hablar. No sé lo que él escuchó, pero le pone roja. Sergio se acercó, no le gustó el gesto y le mostró la tarjeta”, agregó el brasileño en Canal+.

Apuntar que el PSG, sin Messi, no pasó del 0-0 en su visita al Reims y perdió una buena ocasión de sacarle cinco puntos de ventaja al segundo colocado, el Olympique de Marsella de Alexis Sánchez. Los capitalinos cuentan con 26 puntos en lo más alto, con tres de renta sobre los ‘Focenses’, que hoy cayeron en casa sorpresivamente ante el Ajaccio (1-2)