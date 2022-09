El Comité Supremo (SC) de Qatar 2022 rechazó que se trivialice su “compromiso de proteger la salud y la seguridad de los trabajadores que han construido los estadios del Mundial”, tras la presentación de la camiseta de Dinamarca hecha por la marca Hummel como protesta por la historia del país respecto a los derechos humanos.

Un portavoz del SC aseguró que, desde que Qatar ganó el derecho a organizar el Mundial, “ha trabajado diligentemente junto al gobierno catarí para garantizar que el torneo deje un legado social duradero” y que su compromiso con ese legado “ha contribuido a la realización de importantes reformas en el sistema laboral, promulgando leyes que protegen los derechos de los trabajadores y garantizando la mejora de sus condiciones de vida”.

En un comunicado también señaló que mediante su colaboración con el Grupo de Trabajo de la UEFA, plataformas dirigidas por la FIFA y otros grupos independientes, han mantenido un “diálogo sólido y transparente con la DBU, que ha permitido comprender mejor los progresos realizados, los retos a los que nos enfrentamos y el legado que entregaremos más allá de 2022”.

“Por ello, rebatimos la afirmación de Hummel de que este torneo ha costado la vida a miles de personas. Además, rechazamos de todo corazón que se trivialice nuestro auténtico compromiso de proteger la salud y la seguridad de los 30.000 trabajadores que construyeron los estadios de la Copa Mundial de la FIFA y otros proyectos del torneo. Ese mismo compromiso se extiende ahora a 150.000 trabajadores de diversos servicios del torneo y a 40.000 trabajadores del sector de la hostelería”, agregó.

El comité organizador consideró igualmente que “los países deben hacer siempre más para proteger los derechos de las personas en todo el mundo, también en Dinamarca” y destacó que “la labor del CS es reconocida por numerosas entidades de la comunidad internacional como la OIT y la CSI como una referencia en la región”.

“Como todos los países, el progreso en estas cuestiones es un viaje sin línea de meta, y Qatar está comprometido con ese viaje”. Instamos a la DBU -Federación de Dinamarca- a que transmita con exactitud el resultado de su amplia comunicación y trabajo con el SC, y a que se asegure de que esto se comunique con exactitud a sus socios en Hummel”, concluyó.

Ayer la marca deportiva Hummel presentó las camisetas que la selección danesa de fútbol vestirá en el Mundial, marcadas por la sobriedad de su diseño como protesta por la situación de los derechos humanos en el país asiático.

La marca apuntó que su intención es mandar un doble mensaje, para rendir homenaje al éxito de Dinamarca en la Eurocopa 92 y protestar contra Qatar y su “historial con relación a los derechos humanos”.

“Por este motivo hemos atenuado todos los detalles de las nuevas camisetas de Dinamarca para el Mundial, incluido nuestro logotipo y los icónicos ‘chevrons’ -los galones en forma de uve característicos en los diseños de la firma-. No queremos ser visibles durante un torneo que ha costado la vida a miles de personas”, señaló la firma.

This shirt carries with it a message.

We don't wish to be visible during a tournament that has cost thousands of people their lives.

We support the Danish national team all the way, but that isn't the same as supporting Qatar as a host nation. pic.twitter.com/7bgMgK7WzS

— hummel (@hummel1923) September 28, 2022