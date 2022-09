Con poco más de 50 días para el puntapié inicial del Mundial de Qatar 2022, los datos en torno a la cita planetaria no dejan de asombrar a los fanáticos del deporte.

Más aun cuando, al revisar aristas económicas, surgen cifras oficiales de cuánto dinero ha gastado el país de Medio Oriente en preparativos para el torneo.

De acuerdo a Statista, no había dudas de que Qatar 2022 será el Mundial más caro de la historia en cuanto a infraestructura, pero las estimaciones han sido brutalmente superadas por los montos que, finalmente, se han desembolsado.

220 mil millones de dólares es la cifra “astronómica” que Qatar 2022 ha invertido, tomando en cuenta que no solo se han construido estadios desde cero, sino que también hoteles, una sofisticada red de metro y aeropuertos.

Lo anterior, de la mano con Qatar 2030, plan de desarrollo que busca que el país se convierta en uno de los más avanzados a nivel global en desarrollo y evolución sostenible.

El presupuesto inicial de Qatar para el Mundial bordeaba los 4 mil millones de dólares, cifra cercana a la que gastó Alemania para el certamen de 2006.

El país que más “cerca” está de lo gastado por la nación de Medio Oriente es Brasil, que para el torneo de 2014 desembolsó 15 mil millones de dólares, principalmente en construcción y remodelación de estadios.

