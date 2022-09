La Premier League inglesa anunció este viernes que ha pospuesto la séptima jornada de este fin de semana, “con señal de respeto” por la muerte de la reina Isabel II.

“Para honrar su extraordinaria vida y contribución a la nación, y como señal de respeto, los partidos de este fin de semana de la Premier League serán pospuestos, incluido el partido del lunes por la noche”, señaló la competición en un comunicado.

Además, adelantó que se actualizarán en su debido momento los calendarios de las próximas jornadas que tengan lugar durante el período de luto nacional.

El máximo responsable de la Premier, Richard Masters, señaló que los clubes desean “rendir tributo al largo e inquebrantable servicio de Su Majestad a nuestro país”.

“Como monarca más longeva, ha sido una inspiración y deja un increíble legado tras una vida de dedicación. Es un momento muy triste no solo para la nación, sino para millones de personas en todo el mundo que la admiraban, y nos unimos a quienes lloran su muerte”, señaló.

Este sábado estaba previsto que se disputaran los encuentros Fulham-Chelsea, Bournemouth-Brighton, Leicester-Aston Villa, Liverpool-Wolverhampton, Southampton-Brentford y Manchester City-Tottenham; el domingo los partidos Arsenal-Everton, West Ham-Newcastle y Crystal Palace-Manchester United; y el lunes el Leeds-Nottingham.

Vale señalar que también fue pospuesta la fecha de Championship, la segunda división inglesa, que arrancaba este viernes con la visita del Norwich de Marcelino Núñez al Burnley.

Esta determinación se produce después de que este jueves se disputarán los partidos de las competiciones europeas (Europa League y Conference League) con equipos británicos implicados.

As a mark of respect to Her Majesty Queen Elizabeth II, this weekend’s Premier League match round will be postponed.

— Premier League (@premierleague) September 9, 2022