Fue fiel a sus principios. El delantero del Bayern Múnich, Sadio Mané, protagonizó un singular momento durante la tradicional sesión de fotografías del elenco alemán junto a cervezas.

Resulta que el crack senegalés, que llegó esta temporada al elenco bávaro, decidió ir contracorriente y se negó a posar con alcohol.

Mané sí se vistió con la ‘Tracht’, el traje típico de la región de Bavaria, pero no tomó con sus manos el ‘shop’ de Paulaner, auspiciador de la entidad.

El exLiverpool igualmente se vio feliz y compartió junto a sus compañeros.

El gesto de Sadio Mané, que rápidamente se viralizó en redes sociales, tiene una explicación religiosa.

Mané profesa la religión musulmana y tiene prohibido beber alcohol.

De hecho, se volvió viral un gesto de él en la final de la Carabao Cup 2022 cuando, después de consagrarse campeones con Liverpool, pidió a su compañero Takumi Minamin no rociar champagne a su lado.

Mane asked Minamino not to spray champagne so he put it back down ❤️ pic.twitter.com/pFoJ6ErbEf

— ESPN FC (@ESPNFC) February 28, 2022