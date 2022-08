El jugador que protagoniza un juicio en su contra y que ha sido viral en todo el mundo es Benjamin Mendy, defensor apartado del Manchester City. El lateral se encuentra en plena tormenta, ya que es acusado de un total de 10 delitos sexuales, los cuales 8 son violaciones y los otros dos por agresiones a 7 mujeres diferentes.

La mansión de Mendy

Una de las pruebas evidenciadas en el caso en contra del jugador francés, fue una serie de imágenes de su mansión, que era el lugar donde cometía estos hechos en contra de diversas mujeres.

El fiscal Timothy Cray, aprovechó la instancia, para declarar que “dos testigos alegan violaciones en esas habitaciones y sintieron que estaban encerradas asustadas y aisladas”.

En la actual sesión del juicio contra el ‘galo’, una de las victimas detalló que Mendy tenía una ‘mirada depredadora’ y cuando ella quería irse de la ostentosa mansión, mencionó que “quiero mi teléfono. Me quiero ir, no quiero sexo contigo”, frase que se repitió en cada uno de los relatos en su contra.

La mujer no identificada no se detuvo en la desgarradora descripción de lo que ocurrió con el deportista y también expresó:“Pensé en desvestirme y así no hacía nada con él”.

“Se esforzaba en verme y quitarme la toalla. Seguí empujándolo hasta el punto en que él seguía agarrándome. Tenía mucho dolor y estaba muy tensa. Nunca viví una situación así”, agregó.

Por último, comentó lo más fuerte de su experiencia junto al ex jugador del Marsella. La joven de 29 años, manifestó que Mendy la violó 3 veces en 20 minutos en una de las habitaciones. Luego el defensor la soltó y ella pudo tomar un taxi y salir de la ‘mansión del terror’ que posee el ex Focense.

Sin duda, fuertes declaraciones en un juicio que ha sido mediático en el Reino Unido y todo el mundo, por las demandas en su contra, los 10 delitos sexuales que cometió y que aún no existe una sentencia para el ex jugador del Mónaco, que fue apartado de su actual club, el Manchester City, tras conocerse la primera denuncia en su contra.