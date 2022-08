Real Madrid y Manchester United han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Casemiro, por una cantidad de 70 millones de euros más incentivos, y el centrocampista brasileño abandona la casa blanca tras ocho temporadas con el primer equipo, como el decimocuarto jugador de la historia del club con más títulos con un total de 18.

“El Real Madrid y el Manchester United han acordado el traspaso del jugador Carlos Henrique Casemiro”, reza el comunicado lanzado por el conjunto madridista. “El Real Madrid quiere expresar su agradecimiento y su cariño a Casemiro, un jugador que ya forma parte de la leyenda de este club”, añade.

Casemiro llegó al Real Madrid el 31 de enero de 2013 procedente del Sao Paulo brasileño en una cesión que acabó convirtiéndose en compra por 5,8 millones de euros. Tras un paso fugaz por el Castilla, debutó con el primer equipo y fue precisamente Carlo Ancelotti el técnico que decidió que creciese en una cesión de un año al Porto.

Desde su regreso en 2015 ya fue indiscutible en el centro del campo del Real Madrid, club del que se marcha tras jugar 336 partidos -289 de titular-, marcar 31 goles y conquistar 18 títulos: 5 Champions League, 3 Ligas, 1 Copa del Rey, 3 Supercopas de España, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes.

La suculenta oferta económica que el Manchester United presentó a Casemiro, que se acerca al doble de los 7 millones de euros netos que percibía por temporada en el Real Madrid, han sido irrechazables para un jugador que tenía el deseo de probar una nueva aventura en el fútbol inglés tras ganarlo todo. A sus 30 años firma cuatro años con opción a un quinto con condiciones, por 12 millones netos por cada campaña.

We are delighted to have reached an agreement in principle for the transfer of @Casemiro 🇧🇷#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) August 19, 2022