Luis Suárez puso la guinda en la goleada de Nacional por 3-0 a Rentistas, el primero desde su regreso al club uruguayo, pero desperdició un penal que pudo haber hecho más abultada la ventaja en el comienzo de la segunda jornada del Torneo Clausura.

A los 59 minutos, 14 después de saltar al campo del estadio Gran Parque Central, el delantero aprovechó un centro de Brian Ocampo y marcó el tercer tanto del ‘Tricolor’ con un potente golpe de cabeza.

Enseguida, el número 9 celebró junto a sus compañeros y saludó a su hija Delfina, quien este viernes celebraba su cumpleaños.

Sobre el final del juego, cuando Nacional ganaba por 3-0 gracias a los tantos convertidos por José Luis Rodríguez, Juan Ignacio Ramírez y Suárez, el conjunto dirigido por Pablo Repetto tuvo un penal a favor por una mano de Fabricio Buschiazzo.

‘El Pistolero’ tomó el balón y enseguida la inmensa mayoría de los fanáticos tomaron sus teléfonos celulares para registrar el momento.

Sin embargo, el portero Lucas Machado, quien en esta jornada jugaba su primer partido en el Rentistas, se convirtió en villano del número 9 al detenerle su disparo.

Más tarde, frente a una espectacular pirueta de Suárez, el número 12 voló y volvió a ahogar el festejo del goleador, quien lo saludó.

De esta forma, Nacional consiguió su primera victoria en el Torneo Clausura y se aseguró seguir primero en la Tabla Anual acumulada.

Luis Suárez anotó su gol oficial número 13 con el Tricolor, 16 años, un mes y tres días después de haber jugado su último partido por el Campeonato Uruguayo.

Ahora, el delantero y sus compañeros comenzarán a pensar en el encuentro de vuelta con Atlético Goianiense, este martes por el paso a las semifinales de la Copa Sudamericana. Nacional perdió en casa por 0-1.

