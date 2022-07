El brasileño Neymar nunca pasa desapercibido. El crack fue titular en la victoria del PSG ante el club japonés Gamba Osaka y fue protagonista con un ‘doblete’.

Eso sí, el formado en Santos también resaltó por una actitud que ya cansa en los hinchas: la exageración constante para sacar ventaja.

Específicamente, en el minuto 30 del duelo ‘Ney’ ingresó con balón dominado al área, enganchó y un rival lo rozó en su intento de despejar el balón.

Como muestran las imágenes del propio club galo, el defensor tocó y quitó de inmediato su pierna, en una acción que difícilmente pudo haber botado al brasileño. Sin embargo, Neymar dio un pequeño salto y giro, dando la impresión de una fuerte entrada… lo que el árbitro ‘compró’ y sancionó penal.

Acto seguido, el seleccionado brasileño se paró frente al balón y anotó para la alegría de los parisinos.

Pese a la alegría de Neymar, el hecho provocó algunas reacciones en su contra en Redes Sociales de fanáticos que seguían el cotejo: “Esto es un poco triste, incluso en un amistoso hace eso”, “Jamás ganará el balón de oro, nunca será respetado”, “la sensación de deshonestidad que da ver la jugada es mala”, “Clásico de Neymar, zambulléndose con toda la pasión en un amistoso” y “Si has visto la Eurocopa femenina, este tipo de cine no existe”, fueron algunos de los comentarios.

Consignar que PSG venció por 6-2 al Osaka enb este compromiso preparatorio.

This is kinda sad, even in a friendly he does that…

I Absolutely love Neymar but diving in a pre season friendly really shows why a lot of people hate/dislike him

That's why everybody hates him, even here in Brazil… That's NOT brazilian football. Ronaldinho would stand up, dribble and score in this situation.

— Aristóteles T. (@Aristoteles004) July 25, 2022