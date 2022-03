El futbolista australiano Danny Hodgson sufrió en septiembre del año pasado un brutal ataque que lo dejó con una fractura de cráneo y una hemorragia cerebral, lesiones que lo tuvieron varios meses en coma.

Recordemos que el 5 de septiembre, el jugador de 26 años volvía de una fiesta cuando al esperar en la estación de tren de la ciudad de Perth, un adolescente apareció y le dio un puñetazo en la parte trasera de la cabeza.

Ahora, después de meses de recuperación y tras haber pasado la fase más crítica, la familia de Hodgson ha compartido imágenes de su actual estado.

El futbolista está intentando recuperar su normalidad, aunque lamentablemente está muy lejos de lograr aquello.

De hecho, todavía se encuentra entubado por la nariz y por la tráquea. Además, está usando un casco que le protege la cabeza, la cuál quedó delicada tras la última operación a la que fue sometido.

La madre del jugador confesó que en enero su hijo tuvo la operación “más arriesgada”, cuando le adjuntaron un trozo de cráneo que había sido removido para liberar la presión en el cerebro.

Warning: Some viewers may find this video distressing

This heartbreaking video of Danny Hodgson during one of his rehabilitation sessions at Fiona Stanley Hospital has been shared by Danny's parents.#DH7 #perthnews pic.twitter.com/WqMUZ9C9yT

— 10 News First Perth (@10NewsFirstPER) March 11, 2022