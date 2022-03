Fabián Estay, otrora seleccionado chileno y actual comentarista de Fox Sports México, comentó los graves incidentes ocurridos en el duelo entre Querétaro y Atlas el pasado sábado en la Liga MX.

El exvolante, en conversación con Radio Bío Bío, reconoció la rivalidad entre las hinchadas de ambos clubes pero recalcó en que hechos como los del fin de semana no ocurrían hace mucho tiempo.

“Lo del sábado fue una masacre, violencia, delincuencia. Hay imágenes muy fuertes, con gente inconsciente siendo desnudada y golpeada”, partió señalando el retirado futbolista nacional.

“Este martes se reunirán en la Federación y hay muchos temas pendientes. Uno de ellos, es que en México se vende alcohol en los estadios. Estas barras habían tenido conatos antes, pero el alcohol te descontrola. Lo que se vio fue muy trágico”, agregó Estay.

Luego, el exseleccionado afirmó que “yo no sé si están ocultando información respecto a si hubo fallecidos o no, porque no es lo mismo un castigo por gente muerta u homicidios dentro del estadio. El tema se está politizando, hay un grupo de dueños de clubes que quiere eliminar el Querétaro porque son dueños de televisoras”.

“Se hablan un montón de cosas, incluso que todo fue planeado porque había muy poca seguridad y algunos guardias participaron también en las peleas. Imagina que el club pidió guardias por redes sociales y ofreció como diez lucas y ver el partido gratis, no hubo garantías para la gente”, complementó el ex América y Santos Laguna.

“Se están escondiendo muchas cosas”

En la misma línea, Fabián Estay insistió en que “acá se han escondido y se han tapado cosas y eso despierta dudas. Las imágenes fueron contundentes, esto no puede quedar así. La impunidad, la corrupción, el constante narco…”.

“México es un país maravilloso, pero esta gente se mete en todos lados. Las imágenes de Fox Sports se las dimos al gobierno de Querétaro y a las autoridades para que se identifique a la gente violenta, ¡y todavía no hay ningún detenido!”.

Para cerrar, y consultado por la posibilidad de que México sea restado de organizar el Mundial 2026, el exjugador de La Roja sostuvo que “no creo, dudo que trascienda más allá. Si en estos cuatro años vuelve a ocurrir algo similar ya será otra cosa. Yo espero que las sanciones que vengan sean contundentes”.

“Ojalá la Federación y la Justicia actúen con transparencia, porque esto no puede quedarse así, tiene que haber sanciones ejemplares, se tienen que sentar precedentes”, concluyó el ‘Pelusa’.