El entrenador alemán el Chelsea, Thomas Tuchel, se molestó al ser consultado insistentemente en conferencia de prensa por su opinión y postura por la polémica que ha sufrido el Chelsea a cuasa de la guerra entre Rusia y Ucrania y que ha provocado que Roman Abramovich cediera la administración del club.

En la conferencia previa en que el Chelsea enfrente a Luton Town por la Copa FA (el partido es este miércoles a las 16:15 horas de Chile) al entrenador le consultaron por la situación de Abramovich y su posición respecto al conflicto entre rusos y ucranianos.

En ese sentido y en medio de una pregunta, Tuchel interrumpió al periodista.

“No, escúchame. Escúchame. Basta. Tienen que parar, no soy un político. Tienen que frenar de verdad. Yo sólo puedo repetir y hasta me siento mal repitiendo porque nunca experimenté algo como una guerra. Con sólo hablar del tema me siento mal porque soy un privilegiado que se sienta acá en paz. Hago lo mejor que puedo pero tienen que parar de hacerme este tipo de preguntas. No tengo respuestas para ustedes”, aclaró.

Si bien reconoció que la situación sí lo ha afectado a él y al equipo, pidió que las preguntas se dirijan al fútbol.

“Es terrible. Es horrible. No puede haber ninguna otra opinión al respecto, pero ¿por qué deberíamos estar más distraídos? Está ahí fuera. Sabemos que hay cosas más importantes que el fútbol en estos momentos. Pero esto nunca cambiará y no podemos hacer nada al respecto”, complementó.

Específicamente sobre la situación de Abramovich, que se le ha vinculado a ilícitos y a ser un cercano de Vladimir Putin, Tuchel aclaró que “Es demasiado para mí responder esa pregunta. No estoy al tanto de los detalles y ni de toda la situación”.